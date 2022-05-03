3 Mayıs 2022 corona virüs tablosu: 10 can kaybı, 1193 yeni vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 92 bin 562 Covid-19 testi yapıldı.

Corona virüs nedeniyle 10 kişi hayatını kaybederken, 1193 yeni vaka kaydedildi.

Pandeminin başlangıcından bu yana toplam vaka sayısı 14 milyon 775 bin 634 olurken, toplam vefat sayısı 97 bin 666'ya yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,15 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 503 bin 141 doza yükseldi.



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