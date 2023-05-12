3 milyar liralık vurgun yapan çetenin lideri: Ben de mağdurum

Bu yöntemlerle şüphelilerin, 3 milyar liraya yakın vurgun yaptığı, suça konu şirket hesaplarına giren paraların yine farklı şirket hesaplarına, kripto para firmalarına ve yasa dışı bahis oynayanların hesaplarına aktarıldığı, döviz alımı yapılıp, paranın izinin kaybettirilmeye çalıştıklarının saptandığı belirtildi. Ayrıca şüphelilerin şikayetçilerden elde edilen haksız kazancı, kurulan paravan hayali şirketlerin pos cihazlarından çekilip yine hayali firmalara aktarıldığının tespit edildiği kaydedildi.



ŞİRKET HESABINDA 229 MİLYON LİRA PARA AKIŞI OLDU



Gözaltındaki şüphelilerden 135'i, polisteki işlemleri sonrası serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından diğer şüpheliler, 8 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 49'u tutuklandı. 12 şüpheli elektronik kelepçe takılıp ev hapsi, 17'si adli kontrol şartı ve 7 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.



Tutuklanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmediği ortaya çıktı. Çete lideri Harun D.’nin, gelen parayı alt hesaplara çevirerek akladığı ayrıca yasa dışı bahis oynayan kişiler temin ettiği belirlendi. Harun D.'nin dolandırıcılıktan elde edilen parayı, kurdukları şirket üzerinden akladığının da tespit edildiği kaydedildi.



Harun D.'nin emniyetteki ifadesinde kendisinin de mağdur olduğunu, 8 bin 500 TL karşılığında şirket kurduğunu, olaylarla ilgisinin bulunmadığını söylediği kaydedildi. Buna karşın Harun D.'nin şirket hesabında son 3 ay içerisinde 229 milyon TL'lik para akışının döndüğünün tespit edildiği belirtildi.