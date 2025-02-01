3 milyon lira değerinde tarihi eser ele geçirildi: 2 gözaltı

Jandarmanın istihbarat çalışmaları kapsamında Beypazarı'nda M.A. ve B.O.'nun içinde bulunduğu otomobil takibe alındı.

Kontrol noktasında durdurulan araçta yapılan aramada 4 bin 460 Bizans ve Roma dönemine ait sikke ile 55 eski dönemlere ait metal obje ele geçirildi.

Toplam 4 bin 515 sikke ve metal objelerin değerinin 3 milyon TL olduğu belirtildi. Şüpheliler M.A. ve B.O., tarihi eser kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alındı.