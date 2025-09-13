3 milyon liralık sigorta dolandırıcılığı: 3 kişi tutuklandı

Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sigorta yapma vaadiyle 65 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

3 milyon liralık sigorta dolandırıcılığı: 3 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genelinde yapma vaadiyle vatandaşların dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda Kayseri merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda 65 kişiyi 3 milyon 39 bin lira dolandırdıkları belirlenen B.G.A. (25), A.Ü.G. (23), S.Ç. (18), B.Ü. (23) ve V.A. (24) yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise faaliyetlerinde kullanılan 1 arama yönlendirme cihazı, 1 ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği, 10 cep telefonu, 11 sim kart, 2 hard disk ve 1 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.G.A. (25), A.Ü.G. (23) ve S.Ç. (18) tutuklanırken B.Ü. (23) ve V.A. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...