3 milyon TL'lik ziynet çalan hırsızlar yakalandı: Aranan iki mahkum evlerinde bulundu

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Eylül 2024 tarihinde Darıca ilçesinde bulunan ikametten 2 milyon TL değerinde malzeme çalınması ve İstanbul'da 6 Kasım 2024 tarihinde ikametten 1 milyon 200 bin TL'lik mücevheratın çalınması konularıyla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin hırsızlık olaylarını maske eldiven ve ikiz plaka kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen E.G., E.Ç. ve H.Ç.G. isimli üç kişi 21 Ocak tarihinde İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.