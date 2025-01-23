3 milyon TL'lik ziynet çalan hırsızlar yakalandı: Aranan iki mahkum evlerinde bulundu
Kocaeli ve İstanbul'da 3 milyon 200 bin TL değerinde malzeme ve ziynet eşyası çalan üç şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. Adliyeye çıkarılan kadın şüphelinin kucağında çocuk olması dikkat çekerken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada hapis cezasıyla aranması bulunan iki mahkum da yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü, 24 Eylül 2024 tarihinde Darıca ilçesinde bulunan ikametten 2 milyon TL değerinde malzeme çalınması ve İstanbul'da 6 Kasım 2024 tarihinde ikametten 1 milyon 200 bin TL'lik mücevheratın çalınması konularıyla ilgili çalışma başlattı.
Yapılan araştırmalarda olayı gerçekleştiren şüphelilerin hırsızlık olaylarını maske eldiven ve ikiz plaka kullanarak gerçekleştirdikleri tespit edildi.
Polis ekiplerince yapılan araştırmalarda, hırsızlık konusuna karıştığı tespit edilen E.G., E.Ç. ve H.Ç.G. isimli üç kişi 21 Ocak tarihinde İstanbul'da yapılan operasyonla yakalandı.
Hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen bir şüphelinin ise farklı bir suç konusundan dolayı İstanbul'da yakalandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. Yakalanan şüphelilerden E.G'nin 22, E.Ç'nin 25, H.Ç.G'nin ise bir suç kaydı olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan üç şüpheli, adliyeye sevk edildi.
KUCAĞINDA ÇOCUKLA MAHKEMEDE
Hırsızlık suçundan yakalanan kadın, kucağında çocukla adliyeye sevk edildi. Üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
EVLERİNDE ARANAN İKİ MAHKUM YAKALANDI
Ayrıca hırsızlık suçundan tutuklanan şüphelilerin evlerinde de yapılan aramada 24 yıl 3 ay 2 gün hapis cezasıyla aranan B.Ç. ile 8 yıl 5 ay 70 gün hapis cezasıyla aranan Ç.Ç. isimli iki şahıs yakalandı.
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