3 Nisan teravih saatleri: Teravih namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul-Ankara-İzmir teravih vakitleri

"On bir ayın sultanı" ramazanın devam etmesi ile teravih saatleri de araştırılıyor. Ülke genelindeki camilerde bu akşam teravih namazı kılınacak. Oruçlarını açtıktan sonra cemaate birlikte teravih namazını eda etmek isteyen vatandaşlar başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok şehrin teravih vakitlerini sorguluyor. İşte, 3 Nisan teravih saatleri...



TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?



2024 imsakiyesi ile teravih namazı vakitleri paylaşıldı.



Teravih namazı 3 Nisan Salı günü İstanbul'da saat 21:00'da Ankara'da 20:42'de İzmir'de ise 21:02'de kılınacak.



İL İL TERAVİ SAATLERİ



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TERAVİH NAMAZI CEMAATLE Mİ KILINIR?



Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu hâlde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamberin (s.a.s.) uygulamasıyla sabittir.



Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaate kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1; Müslim, Salâtü’-Müsâfirîn, 177).



Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha uygun olacağını düşünmüş ve sahabeyle istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır.



Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “Ne güzel bir âdet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhârî, Salâtü’t-Teravih, 1).



Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer’in kabrini öyle nurlandırsın.” (Müttakî, Kenzü’l-ummâl, XII, 576) diye dua etmiştir.