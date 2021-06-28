3 padişah ve 12 cumhurbaşkanı gördü

Amasya'da Şeker Aslan isimli kadın 120 yaşına girdi.

Şeker'e birlikte yaşadığı kızı Serap Yüksel ve torunları tarafından doğum günü kutlaması yapıldı.



Pastasındaki mumu üfleyen Şeker, daha sonra ailesiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

3 padişah ve 12 Cumhurbaşkanı dönemine tanıklık eden Şeker nine, sağlığını ise doğal olarak tükettiği yoğurt, tereyağı, bal, ayran ve haşlanmış yumurtaya borçlu olduğunu söyledi.

'HASTA BİLE OLMADIM'



Kutlama için herkese teşekkür eden Şeker nine, "Çok şükür Allah’ıma, hasta bile olmadım. Corona virüs bile olmadım. Sizde hastalık var, bende yok. Atatürk, İsmet İnönü, Adnan Menderes, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit hepsini biliyorum" dedi.



"ANNEM HEP DOĞAL BESLENİR"



Annesinin beslenmesine dikkat ettiğini ve her zaman doğal beslendiğini, asla hazır yemekler yemediğini söyleyen Serap Yüksel de, "Annem 119 yaşına girdi, mani söylemeyi ve dua etmeyi çok seviyor. Annem 7 senedir Alzheimer hastası ve beraber oturuyoruz" dedi.

Annesinin Alzheimer hastalığının dışında herhangi bir rahatsızlığı olmadığını söyleyen Yüksel, "6 ay önce 2 çocuğum, eşim ve ben corona virüse yakalandık. Hemen anneme de test yaptırdık ve negatif çıktı. Corona virüs, annemi teğet geçti" diye konuştu.



Yüksel annesinin hazır yemekler yerine doğal beslenmeyi tercih ettiğini belirterek, "Kendi yoğurdunu kendi yaptı. Sofrasından tereyağını hiç eksik etmezdi. Tereyağı, bal, yoğurt, ayranı çok içer, haşlanmış yumurtayı çok sever. Annemin 5 çocuğu, 12 torunu var. Torununun torunu da var" şeklinde konuştu.