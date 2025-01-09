3 partinin çatı formülünde anlaşma

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, çalışmaya son şeklini vermek için bugün biraraya gelecek.



Çatı partinin ismi için farklı isim seçeneklerinin tartışıldığı, ancak genel başkanların nihai kararı vereceği belirtiliyor. Kulislere göre, ağırlık kazanan isim "Yeni Yol Partisi".



Partinin kuruluş dilekçesinin ise yarın İçişleri Bakanlığı'na verilmesi planlanıyor..