3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! Bir ilde denize girmek yasaklandı

Bartın'ın İnkumu tatil beldesinde, mavi bayraklı plajda son 3 saatte denize giren 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi. 2 metreye ulaşan dalgaların olduğu sahilde denize girmek yasaklanırken, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri vatandaşları sudan çıkardı.

3 saatte 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi! Bir ilde denize girmek yasaklandı

İnkumu tatil beldesinde 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plaj, hafta sonunda tatilci akınına uğradı.

Denizde 2 metreye ulaşan dalgalar oluşurken, saat 09.00 ile 12.00 saatleri arasında 9 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Bu kişiler, cankurtaranlar ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Dalgalara kapılan bir vatandaşın halat yardımıyla kurtarıldığı anlar da kameraya yansıdı.

VALİLİK DENİZE GİRMEYİ YASAKLADI

Denizdeki tehlike nedeniyle Bartın Valiliği, İnkumu, Güzelcehisar ve Mugada sahillerinde denize girmeyi yasakladı.

İnkumu tatil beldesinde jandarma ekipleri ve cankurtaranlar düdük çalarak, denize girenleri çıkarttı. Güzelcehisar Plajı’nda ise sahil güvenlik komutanlığına bağlı ekipler, denizde anonslar yaparak, vatandaşların denizden çıkmalarını istedi. Rüzgarın öğleden sonra şiddetini artırması bekleniyor

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