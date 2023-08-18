3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu, 3 terör örgütü mensubu emniyet güçlerine teslim oldu.



Açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’dan geldi.



Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Bakan Yerlikaya, son 2 ayda güvenlik görevlilerine teslim olan terörist sayısının 32 olduğunu söyledi.



Yerlikaya, teslim olan örgüt mensuplarının Kuzey Irak ve Suriye’deki terör örgütü yapılanmaları içinde faaliyet yürüttükleri bilgisini verdi.



Bakan Yerlikaya, “Terörle mücadelenin her alanında görev alan kahramanlarımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.