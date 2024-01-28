3 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 TIR alev aldı: 3 yaralı

Kaza, Erzincan-Erzurum kara yolu 72. kilometresi Avcılar mevki yakınlarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, buzlanma sebebiyle peş peşe seyir halinde ilerleyen 3 TIR kayarak kaza yaptı. Kazanın akabinde en arkada ki TIR'da henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki araçlara sıçramadan söndürüldü. Kazadan kaynaklı 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Zincirleme kazadan dolayı Erzincan-Erzurum kara yolu bir süre trafiğe kapatılırken yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına devam edildiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.

