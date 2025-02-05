3 Türk vatandaşının İsrail saldırısında öldürülmesiyle ilgili soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Lübnan 'dan İsrail 'e geçmeye çalışırken İsrail ordusu tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda 3 Türk vatandaşının öldürülmesiyle ilgili resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Cenazeler ülkemize gönderilmiş olup nüfusa kayıtlı olduğu illerde otopsi işlemleri devam etmektedir. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasına müteakiben evrakın Cumhuriyet başsavcılığımıza gönderilmesi, ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarından istenmiştir."

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, 11 Ocak akşam saatlerinde sınırı geçmeye çalışan üç kimliği belirsiz kişinin İsrail Silahlı Kuvvetleri tarafından hava saldırısıyla etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu. Bu kişilerin Türkiye vatandaşı olabileceği ihtimali üzerine, Türkiye’nin Beyrut ve Tel Aviv Büyükelçilikleri yerel yetkililerle temasa geçti.

Yetkililerden alınan bilgilere göre, 11 Ocak’ta yaklaşık 20 kişilik bir grup, uluslararası bir insan kaçakçılığı organizasyonu aracılığıyla belli bir ücret karşılığında İsrail’e yasa dışı yollarla girmeye çalışıyordu. Kaçakçılar, grubun ilerleyebilmesi için canlı konum paylaşarak onları yönlendirdi.



Dışişleri Bakanlığı, Hüseyin Kaya, Çınar Alp Baydenk ve Sezer Özdemir'in İsrail’in düzenlediği insansız hava aracı saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Aileleri, insan kaçakçılığına aracılık edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.