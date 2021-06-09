3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverken öldürmüş

Kayseri'de birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. Sanığın, çocuğu babasına gitmek istediği için dövdüğü belirtildi.

NTV Haber - DHA 09.06.2021 - 17:36 | Son Güncelleme : 09.06.2021 - 17:37

3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverken öldürmüş

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Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçen yıl Harun Sezer, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdü.

Anne Emel Öner, 3 gün sonra durumu zanlının akrabalarına anlattı.

Harun Sezer ve Emel Öner tutuklandı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme" ve "öldürmeye yardım etme" suçlarından dava açıldı.

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28 Mayıs'taki duruşmada karar çıktı. Cinayet sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Emel Öner ise beraat etti.

ALPEREN'İ BABASINA GİTMEK İSTEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ

Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Sanığın, Alperen'e babasına gitmek isteyip istemediğini sorduğu, olumlu yanıt alınca çocuğu dövdüğü belirtildi.

Annenin ihmali olup olmadığının ise tespit edilemediği ifade edildi.

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