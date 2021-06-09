3 yaşındaki Alperen'i babasına gitmek istediği için döverken öldürmüş

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde geçen yıl Harun Sezer, birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen Ekinci'yi döverek öldürdü.



Anne Emel Öner, 3 gün sonra durumu zanlının akrabalarına anlattı.



Harun Sezer ve Emel Öner tutuklandı. Sanıklar hakkında "çocuğu kasten öldürme" ve "öldürmeye yardım etme" suçlarından dava açıldı.



SEVGİLİSİNE AĞIRLAŞTIRILMIŞ ÖMÜR BOYU HAPİS, ANNEYE BERAAT



28 Mayıs'taki duruşmada karar çıktı. Cinayet sanığı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Emel Öner ise beraat etti.



ALPEREN'İ BABASINA GİTMEK İSTEDİĞİ İÇİN DÖVMÜŞ



Mahkeme kararın gerekçesini açıkladı. Sanığın, Alperen'e babasına gitmek isteyip istemediğini sorduğu, olumlu yanıt alınca çocuğu dövdüğü belirtildi.



Annenin ihmali olup olmadığının ise tespit edilemediği ifade edildi.

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