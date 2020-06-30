3 yaşındaki Alperen'in katil zanlısı tutuklandı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde birlikte yaşadığı kadının 3 yaşındaki oğlu Alperen'i döverek öldürdüğü belirlenen ve 8 gün sonra yakalanan Harun S. (38), çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''BOŞ BULDUĞUM MEZARA GÖMDÜM"



Harun S.'nin mahkemede verdiği ifadede, "Birlikte yaşadığım Emel Ö. ile alkol alıyorduk. Alperen çok ağlıyordu. Ben de alkolün etkisiyle Alperen'e vurdum. Vurunca Alperen daha çok ağladı. Kendimi kaybettim. Alperen'i dövdükten sonra bir süre hareketsiz kaldı. Ben de öldüğünü anlayınca battaniye ve perdeye sardığım Alperen'i evin yakınındaki mezarlığa götürdüm. Mezarlığın arka tarafında hazır mezarlar vardı. Burada boş bulduğum mezara gömdüm" dediği öğrenildi.

''BAHÇELERDEN KİRAZ, DOMATES VE SALATALIK ÇALARAK BESLENDİM''

Olayın ortaya çıkmasıyla evden kaçtığını belirten Harun S., "Polislerin beni aradığını hem duydum hem de saklandığım yerde zaman zaman görüyordum. 8 gün boyunca bahçelerden kiraz, domates ve salatalık çalarak beslendim" dedi.



SU KUYUSUNDA SAKLANMIŞ



Öte yandan Harun S.'nin 8 gün boyunca Güney Mahallesi Çiftçi Sokak'ta bulunan boş su kuyusunda saklandığı ortaya çıktı.

Harun S.'nin geceyi burada geçirdiği boş su kuyusunun üzerine tahtalarla kapattığı görüldü. Aynı sokakta bulunan sazlık alanda yakalanan Harun S. üst aramasında kurusıkı tabanca ele geçirilmişti. Olayla ilgili anne Emel Ö. de tutuklanmıştı.

VİDEO: CEZAEVİNDEN KAÇIP EŞİNİ ÖLDÜRDÜ (ARŞİV)