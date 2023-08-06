3 yaşındaki Berçem ehliyetsiz sürücü kurbanı

Siirt'in Eruh ilçesi Dih Mahallesi'nde önceki gün akşam saatlerinde ehliyetsiz sürücü A.A.'nın (17) kullandığı hafif ticari araç, sokakta oyun oynayan Berçem Demir'e (3) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı Berçem, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eruh Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.



Berçem Demir'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Sürücü A.A. ise gözaltına alındı.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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