3 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Su dolu kovaya düştü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde evlerinin bahçesindeki su dolu kovaya düşen 3 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

3 yaşındaki çocuğun acı ölümü: Su dolu kovaya düştü

-Kırsal Arıklı Mahallesi'nde 3 yaşındaki Mustafa Dal, evlerinin bahçesinde hayvanlar için kullanılan su dolu kovaya düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dal, kurtarılamadı.

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