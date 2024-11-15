3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan İETT sürücüsü serbest bırakıldı

İstanbul Sancaktepe'de, İETT otobüsüyle çarptığı 3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan İETT sürücüsü serbest bırakıldı
İETT otobüsünün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı

İETT otobüsünün çarptığı çocuk öldü, anne ağır yaralı

Haberi Görüntüle

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın G.A'nın (62) yaralanmasına, 3 yaşındaki kızı N.S'nin ölümüne sebep olan şoförü R.K'nin İstanbul Anadolu Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.

Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S'ye çarpmıştı.

Anne yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Icardı'ye "kadına şiddet" suçlaması | Arjantin basını: Wanda Nara şikayet etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...