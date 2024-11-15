3 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan İETT sürücüsü serbest bırakıldı

Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadın G.A'nın (62) yaralanmasına, 3 yaşındaki kızı N.S'nin ölümüne sebep olan İETT şoförü R.K'nin İstanbul Anadolu Adliyesindeki işlemleri tamamlandı.



Savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından hakimliğe sevk edilen şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.



NE OLMUŞTU?



Mevlana Mahallesi Veysel Karani Caddesi ile Atatürk Caddesi kesişiminde, İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan G.A. ile kızı N.S'ye çarpmıştı.



Anne yaralanırken, hastaneye kaldırılan N.S. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

