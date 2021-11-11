3 yaşındaki çocuğun vücudunda sigara söndüren şüpheli tutuklandı

Ankara Altındağ'da doğum yapmak üzere olan K.Ç.'nin evine giden 112 Acil Servis ekipleri, burada vücudunda morluk ve yara izleri bulunan bir çocuk olduğunu fark etti.



Kadınla birlikte çocuğu da hastaneye getiren sağlık ekipleri, durumu polise bildirdi.

ÇOCUĞUN ANNESİ: KIZIMI DÖVÜP, VÜCUDUNDA SİGARA SÖNDÜRDÜ

Doğumdan sonra ifadesine başvurulan kadın, birlikte yaşadığı Y.C.Ü.'nün, ayrıldığı eşinden olan kızını dövdüğünü ve çocuğun vücudunda sigara söndürdüğünü söyledi.

ZANLI: BEN DÖVMEDİM, ANNEANNESİ VE TEYZESİ DÖVDÜ



Bunun üzerine gözaltına alınan Y.C.Ü., emniyetteki ifadesinde, çocuğu kendisinin değil, zaman zaman birlikte kaldığı anneanne ve teyzesinin dövdüğünü öne sürdü.



Taksi şoförü olduğu öğrenilen Y.C.Ü, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheli, emniyetteki ifadesini tekrarladı.

ANNE SAVCILIKTA İFADE DEĞİŞTİRDİ



Kadın ise önceki ifadesini geri alarak Y.C.Ü.'nün çocuğa zarar vermediğini iddia etti. Anne K.Ç., çocuğunun nasıl yaralandığını bilmediğini söyledi.

ZANLI TUTUKLANDI



Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan Y.C.Ü., "kendini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten yaralama" ve "eziyet" suçlarından tutuklandı.



ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Öte yandan, hastanede tedavi altına alınan 3 yaşındaki çocuğun vücudundaki yanık yaralarının ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.