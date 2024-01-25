3 yaşındaki çocuğunu öldüren  anneye ağırlaştırılmış müebbet

"BOYUN BÖLGESİNE BASKI"



Enes Aslan Özdemir’in ölümünün ise boyun bölgesine baskı uygulanmasına bağlı meydana gelmiş olabileceğinin belirtildiği iddianamede, Meryem Topcu’nun ölümle sonuçlanacağını bildiği halde isteyerek yaptığı eylemini doğrudan kasıtla gerçekleştirdiği yönünde şüphe oluştuğu kaydedildi.



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Meryem Topcu savcılık ifadesinde, “Beşiğine baktığımda oğlum Enes morarmış vaziyetteydi. İlk müdahaleyi hemşire üst komşum İ.Ö. yaptı. Kalbi müdahale edilmeden önce durmuştu. Ambulansı aradım. Diğer oğlum Ömer Faruk Özdemir de 1 ay önce vefat etti. Benim kusurum yoktur” dedi.



Meryem Topcu, mahkemeden duruşma olduğuna dair evrak aldıktan sonra karakola giderek çocuğunun gözünün önüne gelmeye başladığını ve bu durumu itiraf etmesi gerektiğini belirtti. Topcu, çocuğunun boğaz kısmını sıkarak nefes almasını engellediğini, çocuğun çırpınmaya başladığını ve sonrasında kontrol ettiğinde hareketsiz olduğunu, herkese eceliyle öldüğünü söylediğini ifade etti.



Geçtiğimiz hafta görülen karar duruşmasında mahkeme, Meryem Topcu’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, Topcu'nun “Nitelikli kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.