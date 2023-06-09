3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde evlerinin balkonundan park halindeki aracın üzerine düşerek ağır yaralanan 3 yaşındaki Emir Asaf hastanede tedaviye alındı.

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü

'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi Panayır Caddesi'nde 5 katlı bir binanın en üst katındaki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Emir Asaf Ercan, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

3 yaşındaki çocuk 5. kattan düştü - 1

Park halindeki otomobilin tavanına düşerek yaralanan çocuk, ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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