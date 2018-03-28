NTV

3 yaşındaki çocuk su kanalında öldü

Anadolu Ajansı

Türkiye
boğulma boğulmak batmak.jpg

Konya'da 3 yaşındaki bir çocuk düştüğü su kanalında boğularak öldü.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde su kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi'ndeki evlerinin önünde oynayan Elanur Bilgin'in (3), bir süre sonra gözden kaybolduğunu farkeden annesi, eşiyle çocuğunu aramaya başldı.

Küçük çocuğun cesedi, bir süre sonra babası tarafından evin önündeki su kanalında bulundu. Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Küçük çocuğun cesedi, otopsi yapılmak üzere aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin