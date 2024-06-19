3 yaşındaki Ensar'ın feci ölümü

Mardin'in Dargeçit ilçesi Ilısu Barajı yakınlarındaki bir termal tesisteki otele ailesiyle birlikte giden Ensar Rüzgar (3), iddiaya göre saat 15.00 sıralarında 4’üncü kattaki kaldıkları odanın balkonundan dengesini kaybederek düştü.

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ensar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ailesi de sinir krizi geçirdi.

Ensar Rüzgar’ın cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.