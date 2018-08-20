Kars'ta oturan anne Sibel ve Baba Barış Erdağı, 3 yıl önce işitme engelli olarak dünyaya gelen kızları Hira Su Erdağı'nın tedavisi için İstanbul'a taşındı. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye başlayan Hira Su Erdağı'ya, 2016 Temmuz ayında Koklear İmplant ameliyatı yapıldı ve ardından mıknatıslı işitme cihazı takıldı. Tedavinin ardından Küçük Hira duymaya başladı. 7 Ağustos Salı günü küçük Hira, ablası İlayda Buse Erdağı ile birlikte Bahçelievler'de evlerinin önündeki parka gitti. İddiaya göre, Hira Su parkta bir süre oyun oynadı. Abla İlayda, küçük kardeşini oyun parkında tahterevalliye bindirdiği sırada kulağında cihaz olmadığını fark ederek önce kendi aramaya başladı, ardından polis ekiplerine durumu bildirdi. Polis ekipleri, oyun parkı ve iş yerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Olayla ilgili polisin araştırması devam ederken, Erdağı Ailesi Hira Su'yun yeniden duyabilmesi o cihazının yeniden devlet tarafından karşılanması istedi.



"BİR ÇOCUĞUN SADECE HAYATINI ÇALDI"



Hira Su'yun halası Elif Kahramanoğlu bir çocuğun hayatını çalıdıklarını belirterek, “Geçen hafta Salı günü Hira Su, ablası ile parka oyun oynamaya çıkıyor. Parkta oynadığı esnada işitme cihazı çalınmış. Biz hemen, aramaya başladık, etrafta komşular falan. Cihazı bulamadık, hemen polis çağırdık. Polis ekipleri geldi baktı, parkta güvenlik kamerası olmadığı için, kanıt olmadığı için çalındığını ispatlayamıyoruz. Biz çalındığını düşünüyoruz. Çünkü Hira'nın cihazını kıyafetine tutturduğumuz için düşme ihtimali yok. Bu cihaz da mıknatıslı olduğu için kafasına monteli ve düştüğü zaman Hira bize söylüyordu. Çalan kişilerin zaten işine yaramaz, bu cihaz Hira'ya özel bir cihaz. Bunu satmaya kalkışsa bile bu cihaz sistemde Hira'ya ait olduğu görünüyor. Bir çocuğun sadece hayatını çaldı" dedi.



"HİRA SU İLE ARTIK İŞARET DİLİ İLE İLETİŞİMİ KURUYORUZ"



Hala Kahramanoğlu, Hira ile işaret dili ile iletişim kurduklarını söyleyerek, “Cihazı varken normal konuşabiliyorduk ama şimdi cihaz olmadığı için işaret dili ile iletişim kuruyoruz, bu da Hira için iyi değil. Çünkü Hira işitme engelinin ne olduğunu bilmiyordu, cihazı çalınınca öğrendi işitme engelinin ne olduğunu . Hira altı aylık iken ameliyat oldu, şu an 3 yaşında iki yıldır bu cihazı takıyordu. Sağlık Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanımıza herkese sesleniyorum Hira için bize kulak versinler, Hira sessiz kaldı. Bu cihazı Hira'nın bir an önce takması lazım. Ailesi de zaten doğuştan işitme engelli" diye konuştu.



"KARDEŞİM CİHAZ KAYBOLDUKTAN SONRA, SÜREKLİ UYUMAYA BAŞLADI"



Hira'nın ablası İlaydan Buse Erdağı, kardeşinin cihazı kaybolduktan sonra sürekli uyuduğunu anlatarak şunları söyledi: “Kardeşim ile akşam saatlerinde parka çıktık, tahterevalliye bindirdim, tam o sırada işitme cihazının olmadığını fark ettim. Hemen aramaya başladık, iki saat boyunca kendimiz aradık. Daha sonra polis ekiplerine haber verdik. Devletin bu ücreti karşılamadığını öğrendik, bizimde bunu alacak gücümüz yok o yüzden yardım bekliyoruz. Cihaz olamadığı için el işaretleri ile iletişim kurmaya çalışıyoruz zaten cihaz çalındıktan sonra tüm gün uyuyor."



KOKLEAR İMPLANT NEDİR?



Koklear implant, iç kulakta meydana gelen sorunları gidermeye yarayan tıbbi bir cihazdır. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken koklerar implant, beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevlerini yerine getirir. Koklear İmplant, sesleri kodlanmış elektriksel uyarımlara dönüştürür.