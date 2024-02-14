3 yaşındaki ikizleri kaza ayırdı

Gaziantep'te otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesi Şirinevler Mahallesi’nde meydana geldi.

3 yaşındaki Emrah Fak'a, evin önünde oyun oynarken sürücüsü öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çocuk, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı.

Yaralanan çocuk, ailesinin kendi imkanları ile götürdüğü Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emrah Fak'ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Feci kazada ölen Emrah'ın ikiz kardeşinin olduğu öğrenildi.



Olayla geniş çaplı soruşturma başlatıldı.