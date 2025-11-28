3 yaşındaki kızına tekme atıp merdivenlerden aşağı düşüren babaya hapis cezası

İstanbul Eyüpsultan'da, 3 yaşındaki kızına tekme atarak merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Turgay T. (35) 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.



İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Turgay T, Ses ve Görüntü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Müşteki avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ise salonda hazır bulundu. Duruşmada savunmasını yapan sanık, evladına zarar vermeyeceğini, tutmak istediği sırada kızının merdivenlerden yuvarlandığını öne sürdü.



Son sözü sorulan sanık, "Evladım canım, ciğerim, her şeyimdir. Benim 10 tane çocuğum var. Sevmesem, çocuk yapmazdım. Beraatımı talep ediyorum. Sizin adaletinize sığınıyorum" ifadelerini kullandı.

Hakim, "Elinde sigarayla dururken o çocuğa tekme attığın sabit. Çocuğun bir şeylere dokunduğunu söylüyorsun. Hiçbir şeye dokunmuyor. Orada tekme atıyorsun, bu kamera görüntüleriyle sabit. Artık kararı açıklıyorum" dedi. Ardından kararı açıklayan hakim, sanık Turgay T'yi "beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan altsoya karşı basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

2 YIL 3 AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tekme attığı kızının merdivenlerden yuvarlanmasına neden olduğu anlara ait görüntüleri sosyal medyada ve bazı haberlerde yayınlanmasının ardından 19 Haziran'da tutuklanan Turgay T'nin "alt soya karşı basit yaralama" suçundan 9 aydan 2 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İddianamede, izlenen kamera görüntülerine göre sanık Turfay T'nin 3 yaşındaki kızına bina merdivenlerinde tekme attığı, çocuğun bel kısmına gelen tekmenin ardından dengesini kaybederek merdiven basamaklarından yuvarlandığı belirtiliyor. Suça konu olayın üzerinden zaman geçtiği için mağdurun vücudunda darp ve cebir izinin bulunmadığı ifade ediliyor.