3 yaşındaki kızını öldüren anne için ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Kızını öldüren anne için istenen ceza belli oldu.

25 Mart'ta meydana gelen olayda, 3 çocuk annesi Sevda Kocabıyık, önce kızı Sema Nur'un, ardından da kendi boğazını bıçakla kesti. Sema Nur hayatını kaybederken, yaralanan anne ise Sarayönü Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Sevda Kocabıyık, akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının tespiti için Kayseri Şehir Hastanesi'ne gönderildi.

Kocabıyık, burada yapılan tetkikler sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI



Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Kocabıyık hakkında iddianame hazırlandı.

Kocabıyık'ın iddianamede yer alan ifadesinde ocak ayından bu yana yoğun psikolojik tedavi gördüğünü, zaman zaman 'eşini öldür, intihar et' sesleri duyduğunu söyledi. Olay günü ise eşiyle kahve içtikten sonra mutfağa gittiğini, orada ne yaptığını hatırlamadığını, sadece bıçağı mutfaktan aldığını hatırladığını, kızının boğazını kestiğini hatırlamadığını, kendine geldiğinde kızı Sema'nın kanlar içinde yerde yattığını gördüğünü, olayı neden yaptığını bilmediği için pişman olduğunu söylediğine yer verildi.

