3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

Sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzenine sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., İstanbul Gaziosmanpaşa'da gözaltına alındı.

DHA 07.07.2020 - 14:31 | Son Güncelleme : 07.07.2020 - 14:52

3 yaşındaki kuzenine canlı yayında sigara içiren kişi yakalandı

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Sosyal medya hesabından dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K.'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamıştı.

Canlı yayında kız çocuğunun kendisine direnmesine rağmen zorlamaya devam eden Betül A.'nın adresi savcılığın talimatının ardından emniyet tarafından tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Betül A.'yı gözaltına aldı.

Betül A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

ÇOCUK "İÇMEM" DEDİ, O ''İÇERSİN'' DİYE ZORLADI

Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun "Ben sigara içmem, babam vermiyor" deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise "İçersin, güzel içersin. Ben baban mıyım?" diyerek zorladığı görülüyor.

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