3 yaşındaki kuzenine sigara içirmişti, serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden dün yaptığı canlı yayında 3 yaşındaki kuzeni Z.E.K'ye zorla sigara içirmeye çalışan 19 yaşındaki Betül A., büyük tepki toplamış ve savcılık talimatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen genç kız, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ÇOCUK "İÇMEM" DEDİ, O ''İÇERSİN'' DİYE ZORLADI



Büyük tepki çeken görüntülerde küçük kız çocuğunun "Ben sigara içmem, babam vermiyor" deyip geri kaçtığı Betül A.'nın ise "İçersin, güzel içersin. Ben baban mıyım?" diyerek zorladığı görülüyor.

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