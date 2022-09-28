3 yaşındaki Lina Nazlı'nın ölümüyle ilgili 2 kişi tutuklandı

Gaziantep'te dövülerek öldürüldüğü değerlendirilen 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.



Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Şahinbey ilçesindeki bir adrese operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 yaşındaki Lina Nazlı'nın cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında gözaltına alınan K.A, M.A. ve M.T, emniyetteki işlemlerinin ardından zırhlı araçla geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden M.A. ve M.T'nin tutuklanmasına karar verirken, K.A. ise serbest bırakıldı.

"NASIL OLDUĞUNU GÖREBİLSENİZ DÜNYA AYAĞA KALKAR"



Cenazesi dün gece saatlerinde Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan çocuğun otopsi işlemleri tamamlandı. Burada bulunan çocuğun babaannesi Sevim Erbay, gazetecilere, çocuğun vücudunda işkence izlerinin bulunduğunu belirtti.



"Çocuğun nasıl olduğunu bir görebilseniz dünya ayağa kalkar" diyen Erbay, suçluların en ağır cezayı almasını istedi.



BAKANLIKTAN ERİŞİM ENGELİ VE YAYIN YASAĞI TALEBİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te çocuk cinayeti haberleriyle ilgili erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesi için savcılığa başvuruldu ve adli süreci takip ederek suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olunacağını bildirdi.