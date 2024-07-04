3 yaşındaki Miraç'ın feci ölümü

Karaman'da amcasının kullandığı kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki Miraç hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Miraç'ın feci ölümü

'da Mümine Hatun Mahallesi 1469. Sokak'ta Y.D. idaresindeki hurda yüklü kamyonet geri manevra yaptığı esnada 3 yaşındaki Miraç Demiralay'a çarptı.

Kamyonetin arka tekerinin üzerinden geçtiği sürücünün yeğeni olan küçük çocuk ağır yaralandı.

Durumu fark eden amca Y.D. hemen araçtan inerek başka bir araçla 3 yaşındaki yeğenini Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

3 yaşındaki Miraç Demiralay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Amca, kazanın ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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