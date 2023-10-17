3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin davada karar

MÜSLÜME'NİN KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENEMEDİ



Öte yandan, duruşmada Adli Tıp Kurumu raporları da açıklandı.



Raporlara göre, Müslüme'nin cinsel istismara uğradığına dair bulguya rastlanmadığını ve küçük kızın kesin ölüm nedeninin belirlenemediğini açıklayan heyet, maktulün cansız bedeninin bulunduğu bölgeye tek başına çıkamayacağının göz önünde bulundurulduğunu belirtti.



Heyet, Müslüme'nin doğal bir şekilde öldürülmediğine kanaat getirildiği gerekçesiyle meçhul fail hakkında da ayrıca suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.



OLAY VE DAVA SÜRECİ



Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirten ailesi durumu ilgililere bildirmiş, çalışma başlatan ekipler 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini bulmuştu.



Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal, anne S. Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istenmişti.



Hasan Yağal hakkında, gelini S. Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirilmişti.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatini, anne S. Yağal'ın ise cezalandırılmasını talep etmişti.

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