3 yaşındaki Yusuf'un feci ölümü

Şanlıurfa'da oyun oynarken sulama kanalına düşen 3 yaşındaki Yusuf Bozkurt boğularak hayatını kaybetti.

3 yaşındaki Yusuf'un feci ölümü

'nın Harran ilçesi İmam Bakır Mahallesi'nde evlerinin yakınından geçen kanal çevresinde sabah saatlerinde oyun oynayan Yusuf Bozkurt (3), bir anda dengesini kaybedip suya düştü.

Bir süre suyun yüzeyinde sürüklenen çocuk, akıntıyla gözden kayboldu. Bozkurt’tan haber alamayan ailesi, evlerinin yakınından geçen sulama kanalında arama yaptı.

Kanalda Yusuf Bozkurt'u hareketsiz gören aile, kendi imkanlarıyla çocuğu sudan çıkarıp Harran Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Yusuf Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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