3 yenidoğan hasta, ambulans uçakla Van'dan sevk edildi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören 9 günlük bebek, aort koarktasyonu tanısıyla İstanbul Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.



Aynı hastanede tedavi altında bulunan 24 günlük bebek ise sepsis ve metabolik asidoz tanıları nedeniyle Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.



Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavi gören bir diğer yenidoğan, İstanbul Koşuyolu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne nakledildi.