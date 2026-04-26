3 yıl önce açıldı, 2 milyon 356 bin 815 yolcu kullandı

laştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara -Sivas YHT Hattı'nın hizmete alınmasının üçüncü yılı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Uraloğlu, 26 Nisan 2023 tarihinde açılan hattın 27 Nisan'da yolcu taşımacılığına başladığını hatırlatarak "Hattımızda günde karşılıklı ikişer sefer gerçekleştiriyoruz. Ankara-Sivas hattımız ile açıldığı günden bu yana 2 milyon 356 bin 815 yolcumuza YHT hızı ve konforuyla hizmet verdik" dedi.

"49 TÜNEL VE 49 VİYADÜK İNŞA EDİLDİ"

Bakan Uraloğlu, Ankara-Sivas YHT Hattı'nı 405 kilometre uzunluğunda inşa ettiklerini anımsatarak, "Hat kapsamında 66,1 kilometre uzunluğunda 49 tünel ve 27,4 kilometre uzunluğunda 49 viyadük inşa ederek zorlu coğrafi koşullarda büyük bir mühendislik başarısına imza attık" ifadesini kullandı.

"İSTANBUL-SİVAS HATTINDA 1 MİLYON 140 BİN KİŞİ TAŞINDI"

Hattın açılmasından bir yıl sonra, 4 Mayıs 2024 itibarıyla Sivas-İstanbul arasında aktarmasız seferlerin de başladığını hatırlatan Uraloğlu, şunları söyledi:

"İstanbul-Sivas aktarmasız seferleri günde bir geliş bir gidiş olmak üzere toplam 2 sefer olarak gerçekleştiriliyor. Yüksek hızlı trenler, Sivas-İstanbul arasında Yıldızeli, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Arifiye, İzmit, Pendik, Söğütlüçeşme'de duruyor. Bu hattımızda da bugüne kadar toplam 1 milyon 140 bin 577 yolcumuz seyahat etti" dedi.