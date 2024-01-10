3 yıl sonra ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

İstanbul Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, 50. Yıl Mahallesi'nde dün akşam saat 19.00 sıralarında meydana geldi.



Kuran kursundan çıktıktan sonra evine giren 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş'e, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsü çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde sinir krizi geçiren 5 yaşındaki çocuğun yakınları servis minibüsüne zarar verdi. Küçük çocuğun cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

AĞABEYİ 3 YIL ÖNCE ÖLDÜ

3 çocuklu Memiş çiftinin 10 yaşındaki oğullarını da trafik kazasında kaybettiği ortaya çıktı.

3 yıl önceki kazayla ilgili bilgi veren amca Fazıl Memiş, "Çocuk Cuma namazına gidecekken camiye geç kaldığı için üst geçidi kullanmayıp demir korkulukların üzerinden atlıyor. Çocuk karşıya geçerken 120 kilometre hızla gelen araç, o yolda o hız hiç normal değil, çocuğa vuruyor. Vurduktan sonra durmayıp kaçıyor. Daha sonra serbest kaldı." dedi.