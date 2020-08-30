30 Ağustos 2020 corona virüs tablosu: 42 can kaybı, bin 482 vaka

Günlük corona virüs tablosu...

Türkiye'de son 24 saatte 1482 kişiye yeni tip corona virüs (Covid-19) tanısı konuldu, 42 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 268 bin 546, can kaybı 6 bin 326 oldu.



Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 91 bin 302 test yapıldı, 1482 kişide Kovid-19 tespit edildi.



Son 24 saatte 42 hasta vefat etti, 1027 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 243 bin 839'a yükseldi.



Toplam test sayısı 7 milyon 28 bin 390, vaka sayısı 268 bin 546, vefat sayısı 6 bin 326 olarak kayıtlara geçti.



BAKAN KOCA: AĞIR HASTA SAYIMIZ ARTIYOR



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen bin 482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde" ifadelerini kullandı.

Düne göre daha az test talebi oldu. Ancak buna rağmen 1.482 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artıyor. Bu durum kaybettiğimiz canların sayısını da artırıyor. Mücadeleyi ancak hep birlikte yürütürsek başarabiliriz. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/PyX1UvPtdG — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 30, 2020

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