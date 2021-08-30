30 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 245 can kaybı, 19 bin 557 yeni vaka

Türkiye'nin 30 Ağustos 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 283 bin 250 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 557 kişinin testi pozitif çıktı, 245 kişi hayatını kaybetti.

ntv.com.tr 30.08.2021 - 20:05

30 Ağustos 2021 corona virüs tablosu: 245 can kaybı, 19 bin 557 yeni vaka

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Türkiye'de bir günde 245 kişi daha yeni corona virüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 283 bin kişiye test yapıldı, 19 bin 557 yeni vaka tespit edildi. İyileşenlerin sayısı ise 13 bin 401.

Tabloyu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tedbirler sıkı tutulsa vefat sayılarının da hızla düşeceğini biliyoruz. Toplum bağışıklığı ise tedbir ve aşıyla kolay bir hedef! Her gün ağır sonuçları olan bu tabloyu artık değiştirelim. Başarabiliriz!'' dedi.

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