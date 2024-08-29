30 Ağustos öncesi Toros'un eteklerine dev Türk bayrağı

Mersin'deki Toros Dağları'nın Mut ilçesi eteklerine 21 bin 600 metrekarelik dev Türk bayrağı işlendi. Bayrağın boyama işlemi 3 milyon 500 bin liraya mal oldu.

30 Ağustos öncesi Toros'un eteklerine dev Türk bayrağı

Toros Dağları'nın Mut ilçesi eteklerine 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz renkli boya ile Mut Belediyesi personeli tarafından Türk bayrağı işlendi.

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesi dağa işlenen 21 bin 600 metrekarelik dev Türk bayrağı, bölgenin her tarafından görülüyor.

Belediye Başkanı Murat Orhan, 180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağına ilişkin, "Dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağı, 'in Mut ilçesinde bulunmaktadır" dedi.

Başkan Orhan, bayrağın boyama işleminin 3 milyon 500 bin liraya mal olduğunu sözlerine ekledi.

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