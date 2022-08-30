30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri 2022 (30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılına özel mesajlar)

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 30 Ağustos Zafer Bayramı tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanıyor.Sosyal medyada 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yönelik paylaşımlarda bulunmak isteyen kişiler ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve sevgilerini göstermek için güzel mesajlar ve sözleri araştırıyor.

İşte sizler için derlenen en güzel 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri;

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI VE SÖZLERİ



Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutluyorum. Ne mutlu Türküm diyene



30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun ne mutlu Türküm diyen





30 Ağustos Zafer Bayramı yüce Türk milletine kutlu olsun.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşkuyla kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, halkımızın bayramını en içten duygularımla kutluyorum.



Bağımsızlığımızı ve bir devlet olmamızı sağlayan 30 Ağustos Zafer’ini bize armağan eden eşsiz Önder Atatürk’e, silah arkadaşlarına, Kahraman Ordumuza, şükranlarımızı sunuyor, Türk milletinin bu büyük bayramını şahsım ve grubum adına kutluyorum.



Zaferimizin 100. yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan tüm kahramanları saygı ve minnetle anıyorum.

30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun... bizi tarihin bu en uç noktasına kanlarıyla taşıyan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum...



"Zafer, "zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "başaracağım" diye başlayarak sonunda "başardım" diyebilenindir."

Herkesin 30 Ağustos zafer bayramı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanın bağımsızlığı için savaşıp can veren bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekanları cennet olsun. Hepsinden Allah razı olsun.