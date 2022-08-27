30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? (2022 yılı resmi tatil takvimi)

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde resmi tatil araştırmaları yapılmaya başladı. Yine tüm Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü?

Haberler - ntv.com.tr 27.08.2022 - 16:51

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos tatil mi, yarım gün mü? (2022 yılı resmi tatil takvimi)

Her yıl milli bayramlar öncesinde başlayan resmi tatil araştırmaları hız kazandı. 'nın bu yıl salı gününe denk gelmesiyle sebebiyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor. 2022 yılı resmi tatil takvimiyle birlikte, tatil günleri belli oldu.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl salı gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene Pazartesi gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.

2022 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Cumartesi

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Cumartesi

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazar

Ramazan Bayramı: 2-4 Mayıs Pazartesi - Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Perşembe

Kurban Bayramı: 9 - 12 Temmuz Cumartesi - Salı

Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cuma

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Salı

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Cumartesi

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