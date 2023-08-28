30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? (2023 yılı resmi tatil takvimi)

Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı’nın kutlanacağı 30 Ağustos'a sayılı günler kaldı. Peki, ülke genelinde çeşitli törenlerle kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor, resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?



30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?



30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.



Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.



29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos'un tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene salı gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil olmuyor.



2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ



Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar



Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe



Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma



Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi



Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar



Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma



Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 27 Haziran 2023 Salı



Kurban Bayramı 1. Gün: 28 Haziran 2023 Çarşamba



Kurban Bayramı 2. Gün: 29 Haziran 2023 Perşembe



Kurban Bayramı 3. Gün: 30 Haziran 2023 Cuma



Kurban Bayramı 4. Gün: 1 Temmuz 2023 Cumartesi



Demokrasi Bayramı: 15 Temmuz Cumartesi



Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba



Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Pazar