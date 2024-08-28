30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? (2024 yılı resmi tatil takvimi)

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, çalışanlar hafta sonu tatiliyle birlikte 3 günlük tatil yapma imkanı yakalayacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?



30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?



30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.



Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

