30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? (2024 yılı resmi tatil takvimi)

30 Ağustos resmi tatil mi? Sorusunun yanıtı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaklaşan Zafer Bayramı öncesinde çalışan milyonlarca vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın resmi tatil olup olmadığı, kamuda görevli memurların gündeminde yer almaya başladı. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? (2024 yılı resmi tatil takvimi)

'nın olup olmadığı, , kurum ve kuruluşlarında çalışan yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cuma gününe denk gelmesiyle birlikte, çalışanlar hafta sonu tatiliyle birlikte 3 günlük tatil yapma imkanı yakalayacak. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü?

30 AĞUSTOS RESMİ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 29 Ağustos yarım gün mü? (2024 yılı resmi tatil takvimi) - 1

29 AĞUSTOS YARIM GÜN MÜ?

'nın olması sebebiyle birçok kişi 29 Ağustos Perşembe gününün tatil olup olmadığını merak ediyor. Bu sene perşembe gününe denk gelen 29 Ağustos resmi tatil sayılmıyor.

Buna göre; 29 Ağustos tarihinde çalışanlar normal mesailerine devam edecek.

2024 YILINDA KALAN RESMİ GÜNLERİ

Zafer Bayramı: 30 Ağustos 2024 Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2024 Salı

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