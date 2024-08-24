30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde "resmi tatil" sorusu gündeme geldi. Bu yıl da Türkiye tarafından coşkuyla kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar resmi tatil olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

Her yıl milli bayramlar öncesinde başlayan resmi tatil araştırmaları hız kazandı. 'nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor.

30 AĞUSTOS RESMİ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. 

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? - 1

30 AĞUSTOS RESMİ Mİ?

Resmi tatil olan 'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? - 2

30 AĞUSTOS NE ZAMAN RESMİ İLAN EDİLDİ?

1935 yılında , Cumhuriyeti'nde resmi tatil ilan edilerek milli bir bayram olarak kabul edildi. Bu tarihten itibaren her yıl, Türk milleti, Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ve gurur içinde kutlamaya başladı.

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