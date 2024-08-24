30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor?

Her yıl milli bayramlar öncesinde başlayan resmi tatil araştırmaları hız kazandı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl hafta içine denk gelmesi nedeniyle birçok kişi tatil olup olmadığını merak ediyor. 30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?



30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.



30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ? Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak