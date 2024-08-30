30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı/kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bankaların bugün açık olup olmadığı ve çalışma saatleri merak ediliyor. Bankalara giderek para veya kredi çekecek olan vatandaşların, "Bankalar bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 30 Ağustos'ta bankalar açık mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı/kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

Bankalar bugün açık mı? Sorusunun yanıtı, para çekecek veya havale ve EFT işlemi yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. olduğu için bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı/kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Bankaların mesai düzenlemesine göre resmi tatillerde hizmet verilmiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da resmi tatil olması nedeniyle bankalar bugün kapalı olacak.

Buna göre; Bankalar 30 Ağustos cuma günü hizmet vermeyecek.

30 Ağustos'ta yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 2 Eylül Pazartesi tarihinde mümkün olacak.

Öne Çıkan Video

Kayıp Narin 9 gündür aranıyor: Isırık izinden neden sonuç çıkmadı?

TÜRKİYE HABERLERİ

Diyarbakır’da meşe yaprağında dev etçil çekirge görüntülendi

Diyarbakır’da meşe yaprağında dev etçil çekirge görüntülendi

Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

Özgür Özel'den Tayfun Kahraman'a destek

Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Dalaman açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Siyasilerden 30 Ağustos mesajları

Cadde ortasında parke taşıyla vahşet

Cadde ortasında parke taşıyla vahşet

Borsa 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, çalışıyor mu?

Borsa 30 Ağustos'ta (bugün) açık mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, çalışıyor mu?

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...