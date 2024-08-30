Bankalar bugün açık mı? Sorusunun yanıtı, para çekecek veya havale ve EFT işlemi yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için bankaların çalışma saatleri araştırılmaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta (bugün) bankalar açık mı/kapalı mı? Bugün bankalar çalışıyor mu?



30 AĞUSTOS'TA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?



Bankaların mesai düzenlemesine göre resmi tatillerde hizmet verilmiyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın da resmi tatil olması nedeniyle bankalar bugün kapalı olacak.



Buna göre; Bankalar 30 Ağustos cuma günü hizmet vermeyecek.



30 Ağustos'ta yapılacak limit üstü EFT/Havale işlemlerinin hesaba geçmesi ancak 2 Eylül Pazartesi tarihinde mümkün olacak.