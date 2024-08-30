30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün kapalı mı olacak?

30 Ağustos Zafer Bayramı tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Milli bayramlar takvimine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. Kargo gönderisi olan veya teslimat yapacak olan vatandaşlar, "Kargolar 30 Ağustos'ta açık mı?" sorusuna yanıt arıyor