30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün kapalı mı olacak?

30 Ağustos 2024 Cuma günü Zafer Bayramı’nın kutlanacak olması ve resmi tatil gerçekleşmesi nedeniyle kargoların çalışma durumları merak konusu oldu. Bayram süresince kargoların çalışma durumu da çeşitli posta ve gönderim işlemi olan vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı?

30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün kapalı mı olacak?

tatilinde kargoların çalışma durumu merak konusu oldu. Milli bayramlar takvimine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor. gönderisi olan veya teslimat yapacak olan vatandaşlar, "Kargolar 30 Ağustos'ta açık mı?" sorusuna yanıt arıyor

30 Ağustos'ta (bugün) kargolar açık mı, çalışıyor mu? Kargolar bugün kapalı mı olacak? - 1

30 AĞUSTOS'TA KARGOLAR AÇIK MI?

Resmi tatil olan 'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak. Bankalar, borsalar, PTT ve kargolar çalışmamaktadır. Yani kargolar 31 Ağustos Cumartesi gününe kadar kapalı olacak

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