30 Ağustos'ta eczanelere giderek doktorlarının yazdıkları ilaçları alacak olan vatandaşlar, eczanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. "Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başlayan birçok kişi, internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?



30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?



Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.



Buna göre; 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak ve nöbetçi eczaneler mesai yapacak.

