30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

Eczanelerin 30 Ağustos'ta açık olup olmadığı, ilaç alacak olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, eczanelerin mesai saatleri sorgulanıyor. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczanelere giderek doktorlarının yazdıkları ilaçları alacak olan vatandaşlar, eczanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. "Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başlayan birçok kişi, internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Buna göre; 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak ve nöbetçi eczaneler mesai yapacak.

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu? - 1

30 AĞUSTOS RESMİ Mİ?

bu yıl cuma gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

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