30 Ağustos'ta eczanelere giderek doktorlarının yazdıkları ilaçları alacak olan vatandaşlar, eczanelerin çalışma saatlerini araştırmaya başladı. "Eczaneler bugün açık mı, çalışıyor mu?" sorularına yanıt aramaya başlayan birçok kişi, internet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı/kapalı mı? Eczaneler bugün çalışıyor mu?
30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.
Buna göre; 30 Ağustos Cuma günü eczaneler kapalı olacak ve nöbetçi eczaneler mesai yapacak.
30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?
30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl cuma gününe denk geliyor.
Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.
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