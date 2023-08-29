30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler yarın çalışıyor mu?

Eczanelerin çalışma saatleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı öncesinde birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar, yarın eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı?



30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?



Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.



Buna göre; 30 Ağustos Çarşamba günü eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.