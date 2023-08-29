30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler yarın çalışıyor mu?

Yarın eczanelerin açık olup olmadığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle ilaç almak için eczanelere gidecek kişiler tarafından sorgulanmaya başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın bu yıl çarşamba gününe denk gelmesi nedeniyle, eczanelerin açık mı yoksa kapalı mı olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler yarın çalışıyor mu?

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler yarın çalışıyor mu?

Eczanelerin çalışma saatleri, öncesinde birçok kişi tarafından merakla araştırılıyor. Geçirdikleri rahatsızlık nedeniyle veya ilaç yazdıracak olan vatandaşlar, yarın eczanelerin açık olup olmadığını sorguluyor. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı?

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞIYOR MU?

Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır.

Buna göre; 30 Ağustos Çarşamba günü eczaneler kapanacak ve nöbetçi eczaneler mesailerine devam edecek.

30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? Eczaneler yarın çalışıyor mu? - 1


30 AĞUSTOS RESMİ Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl çarşamba gününe denk geliyor.

Resmi tatil olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın mesai gününe denk gelmesi sebebiyle kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar 1 gün tatil yapacak.

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