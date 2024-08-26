30 Ağustos’ta İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul’da otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu taşıma araçları 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda ücretsiz hizmet verecek. İBB’den yapılan açıklamaya göre, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri kaydalanabilecek.

30 Ağustos’ta İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz

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’da ’nda toplu ulaşım hizmeti ücretsiz verilecek.

’den yapılan açıklamada, 30 Ağustos’ta kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.

Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisi’nin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.

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