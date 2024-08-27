30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücret toplu ulaşım hizmeti verilecek.

30 Ağustos'ta İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden () yapılan açıklamaya göre, Zafer Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine 24 saat boyunca ücretsiz toplu ulaşım hizmeti sağlanacak.

İstanbullular, etkinlik ve anma programlarına ücretsiz toplu ulaşım araçlarını kullanarak katılabilecek.

Kutlamaların ana merkezi ise sevilen sanatçıların konserlerinin gerçekleşeceği, Eminönü Meydanı olacak.

İBB Kültür Dairesi Başkanlığının Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane'de 28-29 Ağustos'ta gerçekleştireceği konserler, tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle de kutlanacak.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Beslenme çantası ne kadara dolacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Bursa'da orman yangını: Ekipler müdahale ediyor

Biberiye hasadı başladı

Biberiye hasadı başladı

Firari FETÖ'cü yakalandı

Firari FETÖ'cü yakalandı

Yatağan-Milas karayolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

Yatağan-Milas karayolunda kaza: 1 ölü 4 yaralı

CHP'den "topuk kanı" kararını veren hakim hakkında suç duyurusu

CHP'den "topuk kanı" kararını veren hakim hakkında suç duyurusu

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Husumetlisine sokak ortasında kurşun yağdırdı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...