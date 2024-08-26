30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?

İstanbul'da 30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı belirtildi.

30 Ağustos'ta toplu ulaşım ücretsiz mi olacak?

Açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı kaydedildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar doğrultusunda, 2019 yılından itibaren bu uygulamanın sürdüğü bildirildi.

MARMARAY VE BAŞKENTRAY'DA SON DURUM

Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, 'nda ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 'de yayımlandı.

Buna göre, vatandaşlar 30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden ücretsiz faydalanabilecek.

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